水果店貨車駕駛昏沉撞死工人 家屬痛哭質疑：車速太快

2019-11-12 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／即時報導



洲美快速道路今發生死亡車禍，24歲張姓水果店貨車司機，疑似疲勞駕駛，昏昏沉沉想睡覺，上匝道後竟撞上54歲李姓工人，波及施工車輛，李慘遭夾擊，大腿斷裂送醫不治。今下午檢方相驗，李妻和子女情緒激動痛哭，質疑車速太快，張男向家屬鞠躬道歉，不斷說「對不起」，今晚檢方複訊後以5萬元交保。

營造商下游外包商工人李男，與妻子育有4名兒長年從事工人工作，養活一家6口，如今2名寶貝女兒均已出嫁，長子也已20多歲，仍在清晨上工工作賺錢養家。

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今日李妻和子女們在檢察官相驗現場，情緒相當激動，當場痛哭癱軟，質疑張男肇事時精神不濟，怎麼會記得車速約70、80公里，懷疑車速一定更外。張男面對眾多家屬，站著多次鞠躬道歉，不斷說「對不起」。

張男今早4時許，駕駛小貨車要從淡水往台北載貨，行經北投大度路一段，上匝道駛進洲美快速道路，疑似車速過快，加上精神不濟，未注意車狀況，撞上施工擺放的三角錐後，來不及煞車直接撞上前方蹲在路面施工的李男，李男遭水果貨車和施工車輛夾擊，左大腿斷裂，大量失血，失去呼吸心跳，送醫急救後仍不治身亡。