海釣船出海心絞痛、漁船起網機捲漁工 海巡1夜救援2人
2019-11-12 18:58
聯合報 記者游明煌
／即時報導
北海岸海域昨晚不平靜，一名男子搭乘海釣船出海釣魚，突然心絞痛難耐；另有一名外籍漁工，則在漁船操作起網機時，不慎捲入其中受傷。海巡署獲報後出動救援，分別將2人及時送到岸上，再 由救護車送醫救治。
昨晚9點多，海巡署北部分署第二岸巡隊接獲船長通報，有民眾於海釣船上出現心絞痛症狀，請求協助，第二岸巡隊獲報後回報海巡署第二巡防區指揮部，並通報新北市消防局三芝消防分隊派遣救護車到場救援。
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經了解，曲姓民眾昨天下午3點自萬里漁港搭乘海釣船出海釣魚，昨晚8點多突然出現心絞痛，十分難受，廖姓船長見狀電話聯繫第二岸巡隊，並就近返港就醫，船隻進港後由富基安檢所人員協助患者下船並送上救護車，送往金山台大分院救治後無大礙。
無獨有偶，相隔不久，又傳出一艘梗枋籍漁船船上一名印尼籍船員操作起網機時，不慎捲入其中受傷，緊急進港後由野柳安檢所人員協助上救護車，新北市消防局萬里消防分隊送往基隆長庚醫院救治。
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