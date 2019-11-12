看路邊的瑪莎拉蒂漂亮 男子竟雇拖吊車拖回租屋處藏匿

2019-11-12 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／即時報導



桃園一名車主將愛車瑪莎拉蒂停放在桃園大溪路旁，當他要取車時，竟發現車子莫名遭到拖吊業者拖走，還一路拖了40多公里，被藏在新竹湖口一處民宅中，車主花了3天尋獲愛車後，於10日凌晨2時向新湖分局報案，今天警方持搜索票進入民宅內讓受害車主確認，白姓男子到案說明坦承，「覺得這輛瑪莎拉蒂漂亮」，但身上錢不夠，才借錢分兩趟找業者拖到湖口租屋處。

受害車主向警方表示，當時到桃園大溪訪友，6日一早要牽車時，才發現停放路邊的瑪莎拉蒂不見了；報案後，同時請朋友協尋，結果發現愛車在凌晨1點多，從大溪被拖到平鎮，途中又換了另一輛拖吊車，最後拖到新竹縣湖口鄉一處民宅藏放，後來他用汽車遙控器確認鐵捲門內的愛車有發出解鎖聲，但卻隔著一道鐵捲門，該處屋主也不在、也無人應門，才向新竹警方報案。

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新湖警分局表示，10日凌晨2點許，接獲民眾報案表示失竊的黑色瑪莎拉蒂跑車被停放於湖口某民宅內，經警方調閱周邊監視器，發現瑪莎拉蒂是遭拖吊車載運至處所，員警今天清晨6點持搜索票進入民宅內，一開鐵捲門就看到這輛失竊的瑪莎拉蒂。

警方調查後，民宅屋主聲稱房子出租給白姓男子，對民宅出現該車不知情。拖吊車業者則稱，當天叫拖車服務的民眾手中也持有鑰匙，才會以為他是車主委託人，才把車拖走，並不知道委託人竊車。