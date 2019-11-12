男疑精神狀況不穩想輕生 海山員警花6分鐘挽一命

新北市板橋一名葉姓男子疑似精神狀況不穩定，昨天深夜跑到自家屋頂，踩著鐵皮頂棚亂晃，嚇壞不少民眾，所幸警方和消防人員到場安撫戒護，僅花6分鐘就將人勸退並協助就醫治療。

事情發生在昨天深夜10時許，葉男因為踩在鐵皮上發出聲響，引起鄰居和路人議論，有人認為他是酒後失態，也有人懷疑他是心情不好鬧自殺，慶幸的是，案件最終平安落幕。

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海山分局表示，葉男事發當時疑是精神狀況不穩定，才會攀爬到自家屋頂，由於其不肯交代，因此動機不明。不過，警員王淞民到場第一時間就先安撫其情緒，同時也通報消防局救災救護人員到場防止墜樓意外，全案從接獲報案到勸退葉男僅花6分鐘，後續即送醫治療。

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