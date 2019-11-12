北斗出現刺胎怪客？ 警方呼籲受害者出面

2019-11-12 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／即時報導



彰化縣昨天一名何姓女子在臉書社群裡發出一篇文章，表示自己的轎車停在北斗鎮復興路一家便利商店對面，輪胎卻遭到有心人士故意刺破，提醒附近的住戶注意，這篇文章引起轄區內派出所注意，但因為何女並未報案，警方為求慎重，特地將何女找來製作筆錄、了解情況，並積極調閱附近監視錄影畫面，但目前尚未找到可疑人士，也沒有發現第二個受害人。但因為社群內有網友回應附近路段還有其他車輛輪胎也遭刺，因此警方希望受害人能主動向警方聯繫，盡快找到刺胎怪客。

北斗警分局北斗派出所所長廖大雄表示，昨天晚間該篇文章在臉書上的彰化各鄉鎮社群被轉發，引起派出所警員注意，主動了解並請來何女說明。何女向警方表示，她9日晚間將車停在便利商店對面的公園旁，10日上午7點多將車開到另外一個地方停放，當時就覺得輪胎感覺怪怪的，11點左右再要開車時，發現右後輪洩了氣，仔細一看才發現輪胎上有三個小洞，且都在輪胎的側邊，無法修補，逼得她不得不花數千元換新胎，因為一次破三個洞，何女認為不太可能是在行進間輾到尖銳物品導致，懷疑有人惡作劇。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！