金門警方「清樓」專案 意外查獲通緝犯

2019-11-12 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



「第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉」投票日即將於明年1月11日舉行，為確實掌握轄內治安狀況，金門縣警局金城分局從今年初起至今為止，已執行15次清樓專案工作，清查處所計170餘處，清查出暫住人口178人，並查獲通緝犯1名及治安顧慮人口3名，盼藉以達到犯罪嚇阻的效果，以提供民眾一個安全無虞的生活空間。

金門警方表示，民調顯示金門縣為幸福城市(福利縣)，再加上近年來地區經濟發展快速，百業興起，臺灣連鎖集團、國際級免稅店進駐，以及新建工程林立，提供大量就業機會，按數據統計顯示本縣的人口數已突破13萬大關，相對的外來暫住人口會隨之激增，上述人口大多居住在工地宿舍、出租公寓套房等，出入人口複雜且空屋、閒置鐵皮屋等治安死角易淪為犯罪淵藪。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

有鑑於此，金城分局藉由「清樓專案」統合規劃所屬警力針對轄內出入人口複雜、遷動頻繁之處所：如特種營業場所、社區大樓出租公寓套房、空屋、廠房、鐵皮屋、工地宿舍等處所規劃勤務逐一清查，列入暫住戶訪查、宣導、勸導、約制，徹底掌握轄內「犯罪熱點」、「潛在犯罪人聚合區域」、「高犯罪風險區域」，以作為勤務規劃之依據與犯罪預防策略擬定之參考。

警方採取持續性的「動態」攻勢勤務，加速過濾、清查潛在犯罪者，藉以達到犯罪嚇阻之效果，以提供民眾一個安全無虞的生活空間，據統計今年初至今為止，金城分局已執行15次清樓專案工作，清查處所計170餘處，清查出暫住人口178人。