軍人與妻吵架心情不佳 違規嗆警被法辦
2019-11-12 16:59
聯合報 記者王思慧
／即時報導
花東防衛指揮部1名21歲簡姓軍人，昨天跟妻子吵架後心情不佳，不但騎機車闖紅燈，還未依規定兩段式行左轉，派出所員警見狀攔查追捕，最後在營區前攔下，簡男情緒不滿嗆警，今天依妨害公務等罪移送法辦。
花蓮警方昨晚11時許，發現簡男除了在中山路與民生路口，未依規定兩段式左轉外，在民生路、明禮路口更直接闖紅燈，警方隨即在新興路將違規的簡男攔下，沒想到簡男嗆警方吵架，隨後被警方帶回派出所偵辦。
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花防部表示，簡姓一兵服役已半年，剛下基地集訓後返營，平時在部隊表現良好，因回家與妻子吵架情緒不佳，騎車返回部隊時交通違規，被警攔下直接情緒失控跟員警吵架，被警帶回偵訊。事後已向遭嗆聲的警員致歉並深表悔改，花防部後續除配合檢警調查，並秉持「刑懲併行」原則，檢討改進。
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