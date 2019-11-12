海角七號馬念先腳踏車失竊 警10分鐘破案尋獲
2019-11-12 16:51
聯合報 記者李奕昕
／即時報導
電影《海角七號》演員馬念先的腳踏車在台北市住家旁失竊，警方調閱監視器，發現腳踏車未上鎖，被無業的林姓男子騎走停在附近，獲報10分鐘後尋獲該車發還，將林姓男子依竊盜罪嫌函送法辦。
警方調查，馬念先在9日下午把腳踏車停放莊敬路巷內未上鎖，昨天上午出門準備騎乘，遍尋不著腳踏車，下午至台北市信義警分局吳興街派出所報案；他滿頭大汗，神色緊張說「我的腳踏車不見了！」
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警方調閱監視器，發現1名男子騎走腳踏車，停在約200公尺外的吳興街巷內，員警牽回該車，在派出所發還，馬念先感謝警察協助，稱讚辦案高效率。
警方查出騎車的是無業林姓男子（58歲），當晚通知說明；他供稱，腳踏車未上鎖，以為沒人要，只是騎乘代步。
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