親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

12強／中華不能再輸南韓 胡金龍扛開路先鋒重任

周梓樂之死：生於香港九七回歸的他，為何墜樓而亡？

林園外海2人落海失蹤 今尋獲1男遺體卡消波塊

2019-11-12 16:37聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄林園港嘴里民蔡姓、張姓男子昨駕膠筏出海，2人疑似落海，昨下午4點時，警消組成救援小組搜救，雖然昨因天色昏暗暫時收隊，不過在今下午2點時，救援小組在消波塊中找到其中一名張男遺體。

據了解，昨天蔡男（53歲）、張男（54歲）所乘膠筏疑撞到屏東東港籍漁船，2人落海後，蔡男在下午2點時，還打給友人黃男約定見面，不過到約定時間黃久久不見2人出現，判斷恐傳出噩耗。

林園警消昨獲報連同空勤總隊與海巡署第五岸巡隊，出動直升機空拍機與海巡艦艇沿岸搜索，雖然昨為搜救未果，因天色昏暗暫時停止救援。

但今天下午2點時，有所進展，救援小組在港埔里與港嘴里交界的岸邊，找到張男遺體卡在消波塊中，身亡原因疑似是2人回程途中碰撞所致。

高雄林園港嘴里民蔡姓、張姓男子昨駕膠筏出海，2人疑似落海，今下午2點時，救援小組...
高雄林園港嘴里民蔡姓、張姓男子昨駕膠筏出海，2人疑似落海，今下午2點時，救援小組在消波塊中找到其中一名男子遺體。記者邱奕能／翻攝
分享
高雄林園港嘴里民蔡姓、張姓男子昨駕膠筏出海，2人疑似落海，今下午2點時，救援小組...
高雄林園港嘴里民蔡姓、張姓男子昨駕膠筏出海，2人疑似落海，今下午2點時，救援小組在消波塊中找到其中一名男子遺體。記者邱奕能／翻攝
分享

海巡署空拍機直升機

相關新聞

鄰居躲警察害他狂被按門鈴 網教秘招「做小生意」

2019-11-12 15:17

金門警方「清樓」專案 意外查獲通緝犯

2019-11-12 17:07

軍人與妻吵架心情不佳 違規嗆警被法辦

2019-11-12 16:59

單車騎士遭撞飛數公尺不治 補習班教師肇逃遭送辦

2019-11-12 16:02

男闖工地遭挖土機輾斃 檢方認駕駛無過失不起訴

2019-11-12 15:56

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54

行駛左轉車道卻右轉 女騎士被撞怒拍引擎蓋宣洩不滿

2019-11-12 15:16

無人機又惹禍！男子操作不慎右手韌帶遭螺旋槳葉片割斷

2019-11-12 14:56

闖校園行竊不成竟燒書洩憤 醉男事後路倒遭逮

2019-11-12 14:27

農場石磚藏彈藥炸傷男童 陸軍賠償354萬

2019-11-12 14:24

比利時單車俱樂部主席來台 感謝員警協助解決手機通訊

2019-11-12 14:01

碰！混凝土車轉彎不慎撞上砂石車嚇壞路人

2019-11-12 13:57

飛來橫禍！貨車飛出板模砸中轎車 婦人受驚嚇

2019-11-12 13:54

龍潭石門山大黑狗挨刀慘虐 頭嘴四肢傷痕累累

2019-11-12 13:52

高雄勞工夜市熄燈後攤商再擺攤？ 警方：逐步加強取締

2019-11-12 13:27

影／ABS救命退死神 國道一車逆向噴來里長驚險煞停

2019-11-12 13:00

男子跳高雄幸福川 水淺撞傷頭被救起

2019-11-12 12:45

好貴寶物！花2千竟要賠2萬解除 警拆穿騙局

2019-11-12 12:07

疑疲勞駕駛 貨車上匝道直撞工人 左大腿斷裂失血身亡

2019-11-12 12:02

大學生搭客運忘行李 行李回到手上因為有她

2019-11-12 12:01

一早開車就打瞌睡 年輕男女遭追撞一死一重傷

2019-11-12 11:34

超幸運！民眾車故障卡路中 巡邏警曾是修車師傅

2019-11-12 11:18

空姐沒罷工被喊「汪汪」諷忠犬 同事還辱腦婊要霸凌她

2019-11-12 11:13

安全島有1隻貓真實版 愛貓3暖警合力救受傷幼貓

2019-11-12 11:00

高雄虐嬰案母同居男認過失 竟偷刪對話紀錄

2019-11-12 10:04

影／台中龍井山林大火驚見野兔逃生 居民：平常有人狩獵

2019-11-12 09:56

影／龜山資收廠凌晨大火 濃煙飄向國一消防上百人力控制

2019-11-12 08:43

「007超跑」酒駕 撞爛路邊車

2019-11-11 23:52

女嬰滿身傷命危 母同居人聲押

2019-11-11 23:45

檢舉達人造假／後製技術好 第一時間難辨

2019-11-11 23:43

40支影片同滴口水…檢舉達人偽造影片判刑

2019-11-11 23:34

林園落海2男都是港嘴里民 搜救無果暫停行動

2019-11-11 22:50

高雄1歲女嬰新舊傷命危 已婚母的同居男聲押禁見

2019-11-11 22:18

萬聖節小丑喝醉亂搭訕女子 還要和對方回家被痛毆

2019-11-11 21:02

逆向駛上基隆港西岸聯外道路 轎車迎面撞貨櫃車1人不治

2019-11-11 18:52

南科知名國際原料藥大廠傍晚傳爆炸 員工灼傷送醫

2019-11-11 18:52

惡劣！娃娃機店兌幣機遭人破壞 警已鎖定對象追查

2019-11-11 18:45

等不到人！2男子落海打給友人後 再無音訊

2019-11-11 18:14

台中東區民宅火警 屋主急找讀國中的孩子

2019-11-11 17:48
看更多

熱門文章

南科知名國際原料藥大廠傍晚傳爆炸 員工灼傷送醫

2019-11-11 18:52

豬瘟惹禍！年邁婦攜臘肉入境免罰 官員心軟吃上貪汙罪

2019-11-12 09:03

獨／台中啃老族不工作 花老母退休金還開BB槍射她

2019-11-11 18:10

逆向駛上基隆港西岸聯外道路 轎車迎面撞貨櫃車1人不治

2019-11-11 18:52

40支影片同滴口水…檢舉達人偽造影片判刑

2019-11-11 23:34

台中東區民宅火警 屋主急找讀國中的孩子

2019-11-11 17:48

「紅豆餅」當供品拜遭路人碎念 網友曝眉角：要看廟方

2019-11-11 18:03

抗議太陽花國賠案 車禍截肢警：盼台北市警局不要上訴

2019-11-12 15:32

鈕承澤性侵女助理案已賠「7位數」 低調拚緩刑

2019-11-12 10:19

雙胞胎DNA鑑定報告出爐 確認是兇嫌陳男的親骨肉

2019-11-12 14:36

影／龜山資收廠凌晨大火 濃煙飄向國一消防上百人力控制

2019-11-12 08:43

中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」

2019-11-11 21:08

訂外送披薩…開盒瞬間傻眼 網問：油門100送的？

2019-11-12 11:56

影／ABS救命退死神 國道一車逆向噴來里長驚險煞停

2019-11-12 13:00

天菜外送員遇勢利女歧視 他氣炸轟「妳是我的廚餘啦」

2019-11-12 13:59

畫家與人妻至摩鐵嘿咻 刑事不起訴民事賠15萬

2019-11-12 07:40

六輕煉油廠剛剛傳出火警 幸快速撲滅未釀成災

2019-11-12 15:13

護理師戀上有婦之夫 對話傳摩鐵愛愛判賠40萬元

2019-11-11 17:39

陳菊要上訴！律師：張琍敏說「3000億弊案」無憑無據

2019-11-11 17:42

八仙事件案 八仙董事長陳柏廷等11人不起訴確定

2019-11-11 17:46

八仙業者等11人不起訴確定 新北市府表遺憾

2019-11-11 18:43

影／加拿大籍男子夾帶價值億元大麻花闖關被逮

2019-11-12 11:29

影／台中龍井山林大火驚見野兔逃生 居民：平常有人狩獵

2019-11-12 09:56

男友揪人3P性侵 她考上法律系才敢提告

2019-11-12 13:21

行駛左轉車道卻右轉 女騎士被撞怒拍引擎蓋宣洩不滿

2019-11-12 15:16

【即時短評】退警上街 台灣警察的悲情陳抗

2019-11-12 16:04

土城警為防止交通事故再起 擴大取締範圍

2019-11-11 18:52

張琍敏無罪比出「V」手勢：請陳菊別在小事上打轉

2019-11-11 17:56

退警集結要抗議太陽花國賠案 台北地院會這樣處理！

2019-11-12 14:03

保全想過奢侈揮霍日子 半年侵吞社區近百萬管理費

2019-11-12 13:02

為何生意好的店家態度都不佳？ 眾網友一句神解

2019-11-12 16:09

新北警緝毒獲表揚 警察局長：目標將毒犯全趕出社區

2019-11-11 21:43

3屍命案驗出母親咽喉斷裂 並在洗衣機採得雙胞胎DNA

2019-11-12 14:08

林園落海2男都是港嘴里民 搜救無果暫停行動

2019-11-11 22:50

舉標語「警察白痴」 獨派女被訴

2019-11-11 23:49

女子喝「喵喵啤酒」發狂暴斃 2男供毒判關7年半定讞

2019-11-12 12:00

批陳菊「蛇鼠一窩」 張琍敏無罪

2019-11-11 23:51

空姐沒罷工被喊「汪汪」諷忠犬 同事還辱腦婊要霸凌她

2019-11-12 11:13

「打馬悍將」為「口譯哥」引戰 他嗆「轟後腦杓」挨告

2019-11-12 12:34

大學生搭客運忘行李 行李回到手上因為有她

2019-11-12 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top