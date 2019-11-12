林園外海2人落海失蹤 今尋獲1男遺體卡消波塊
2019-11-12 16:37
聯合報 記者邱奕能
／高雄即時報導
高雄林園港嘴里民蔡姓、張姓男子昨駕膠筏出海，2人疑似落海，昨下午4點時，警消組成救援小組搜救，雖然昨因天色昏暗暫時收隊，不過在今下午2點時，救援小組在消波塊中找到其中一名張男遺體。
據了解，昨天蔡男（53歲）、張男（54歲）所乘膠筏疑撞到屏東東港籍漁船，2人落海後，蔡男在下午2點時，還打給友人黃男約定見面，不過到約定時間黃久久不見2人出現，判斷恐傳出噩耗。
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林園警消昨獲報連同空勤總隊與海巡署第五岸巡隊，出動直升機、空拍機與海巡艦艇沿岸搜索，雖然昨為搜救未果，因天色昏暗暫時停止救援。
但今天下午2點時，有所進展，救援小組在港埔里與港嘴里交界的岸邊，找到張男遺體卡在消波塊中，身亡原因疑似是2人回程途中碰撞所致。
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