台南駕車撞死單車騎士 補教老師逃離後投案
2019-11-12 16:56中央社 台南12日電
洪姓補教老師10日早上在台南佳里區176線撞上一名單車騎士致死，洪男當下請女友將汽車開走停在離案發現場850公尺的停車場，自己留在現場，卻不敢坦承肇事，直到晚間才投案。
台南市警局佳里分局交通組人員今天指出，台南市佳里區176線10日上午7時許發生一起死亡車禍，一名59歲許姓單車騎士遭一輛白色自小客車撞飛落地，許男送醫不治，白色自小客車隨後駛離現場。
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當時正值上班時間，許多人紛紛停車報警，更有人上網貼文PO上影片說，汽車駕駛已肇事逃逸，單車騎士要小心。
警方立刻展開調查，不到1小時，就在案發現場前方850公尺的停車場，找到已有毀損的肇事汽車；駕駛人洪姓補教老師則在案發14小時後，向佳里分局交通分隊投案。
洪男供稱，當時載女友外出卻發生車禍，他請女友先把汽車開走，他留在現場，原本想承認肇事，但因警車、救護車雲集，感到不知所措，才又離開現場。
交通分隊調查，確實有交通分隊隊員看到洪男當時在案發現場，洪男酒測值是零；訊後依過失致死罪嫌送辦。
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