單車騎士遭撞飛數公尺不治 補習班教師肇逃遭送辦
2019-11-12 16:02
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台南市網友昨天在臉書社團「I'm佳里人」附行車記錄器影片貼文，描述10日上午發生嚴重車禍，被撞的是個騎腳踏車的長輩，肇事的車子還肇事逃逸，影片中一輛白色轎車將騎進車道的許姓騎士撞飛到空中翻滾落地。經查肇事者是車主34歲補習班洪姓教師，直到當晚才投案，自稱害怕才逃逸，被撞飛的59歲許姓男子傷重不治；警方表示，洪姓男子酒測值零，依過失致死罪嫌函送法辦。
網友提供的影片顯示，轎車超車後急駛進內側車道並加速前進，當時在外側車道的許姓男子正騎單車彎進快車道，白車撞上許姓男子並撞飛到空中數公尺，身體快速翻滾後落地，這時肇事車直接離開，後方路過民眾紛紛閃避。
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台南市消防局表示，救護車到場時許姓男子疑因頭部重創已無呼吸心跳，就近送佳里奇美醫院搶救仍不治。
轄區佳里警分局員警事後找到肇事車輛，警方表示，肇事的洪姓男子當晚9點左右投案，供稱當時載女友外出，車禍發生後因害怕逃逸，後來請友人載他回案發地點，看到警方與民眾很多人在場又不敢面對，又搭車逃離。
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