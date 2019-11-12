男闖工地遭挖土機輾斃 檢方認駕駛無過失不起訴

2019-11-12 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



新北一名邱姓男子疑精神疾病發作，上個月初向友人透露輕生念頭後就闖進永和區福和橋下工地，躺在倒車中的挖土機後方死角處，被挖土機輾斃，結果害駕駛挖土機的林姓男子被依過失致死法辦，經新北地檢署調查才不起訴處分。

據了解，目前無業的邱男（38歲）獨自居住在永和區竹林路上，疑受精神疾病影響，生前曾多次向親友透露輕生念頭，但親友認為他只是想引起注意，並非真心尋死，結果憾事在上個月8日發生。邱男遭挖土機輾過腹部，雖然工人第一時間將他救起送醫，最後仍傷重不治。

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偵訊時，林男否認過失，供稱事發前曾告知邱男「這裡是工地」、「不應該進來」等語，而邱男也有望了他一下，應該有聽到他說的話，他就繼續工作。林男也說，挖土機沒有後照鏡，只能探頭觀看四周情況，而正後方跟履帶下方是死角，根本無法注意，難以防範。

檢方調查，邱男確實曾向友人透漏輕生念頭，事發時，也有其他工人目睹他是自己走到挖土機後方趴下。目擊者說，邱男是在挖土機後方約2、3步的距離以一般速度趴下，狀況不像跌倒，當時雖然有大聲呼喊，但因為距離太遠，沒能制止。

檢方調查，林男和其他同事在事發前曾勸邱男離開，工地也有擺放危險標示。此外，林男雖然倒車不慎壓到邱男，但邱男是自行走到挖土機後方趴下，因此難就此認定林男有過失責任。