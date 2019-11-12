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六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54聯合報 記者陳雅玲／即時報導

雲林縣麥寮六輕廠區內的塑化公司煉製一廠，於今天下午2時左右，原油常壓蒸餾單元(M01)，在進行輕油分離設施拆卸壓力錶的過程，發生氣體洩漏冒煙，雲林縣消防局表示，現場火勢已經撲滅，將待降溫後封鎖現場調查事故發生原因。

六輕發生火警，雲林縣政府應變小組已經啟動，目前現場火勢已控制，並無火焰，環保局也將持續監測是否造成汙染。

六輕煉油廠今天下午傳出火警。圖／民眾提供
六輕煉油廠今天下午傳出火警。圖／民眾提供
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六輕事故

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