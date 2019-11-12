鋸娃娃機店兌幣機偷萬元 台中慣竊栽在晨運民眾
2019-11-12 16:23中央社 台南12日電
家住台中，有竊盜前科的39歲賴姓男子，數度專程到台南投宿，再帶砂輪機到夾娃娃機店，鋸開兌幣機，盜走機內紙鈔硬幣，他今天清晨作案後，遭晨運民眾尾隨報警逮獲送辦。
台南市警第二分局警員今天指出，有竊盜等前科的賴男，今天清晨5時許到中西區西華南街娃娃機店，以砂輪機鋸開兌幣機，盜走新台幣1萬多元。他得手後往中山路逃逸，卻未料已被早起晨運的民眾盯上，民眾一路尾隨報警，警方立刻趕到現場逮捕賴男。
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警方調查，家住台中的賴男專程搭車到台南作案，他多在凌晨2時至清晨6時間，背著裝有砂輪機的斜背包徒步外出，找尋無人看管的娃娃機店，並以砂輪機鋸開兌幣機鎖，盜走現金。
賴男被逮後承認在台南犯下4起娃娃機店竊盜案，包括公園路、武聖路、中山路及西華南街的娃娃機店；警方訊後依法送辦。
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