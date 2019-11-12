行駛左轉車道卻右轉 女騎士被撞怒拍引擎蓋宣洩不滿

2019-11-12 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



一名女子騎機車沿信一路行駛，在文化中心廣場路段要左轉喜豬橋時，行駛在她的左側「左轉車道」的轎車，突然外右切要右轉中正路，兩車輕微碰撞。女騎士可能因受到驚嚇，怒拍汽車引擎蓋與駕駛理論，幸好人未受傷，機車也無狀況，女騎士數落對方後各自離開現場。

信一路在文化中心路段共有4線道，每個車道路面都有繪製行車方向。最左側是左轉中正高架橋，中間兩線車道左轉平面道路，最右側右轉中正路。

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一名女騎士沿信一路右側第二線車道行駛，在路口準備左轉時，行駛左側第二線車道的黑色轎車卻往右偏，欲右轉中正路時碰撞機車，女騎士急忙煞車，飽受虛驚，轎車也煞停。

汽車機發生事故，雙方在路口僵持引人側目。女騎士下車後，拍擊轎車右側引擎蓋，狀似責怪駕駛不該行駛左轉車道卻右轉，這樣很危險。駕駛則是放下副座駛座車窗，像在對女騎士賠不是。女騎士表達不滿後，檢視機車無大礙，騎車離去，駕駛則是右轉中正路離開現場。