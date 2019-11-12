比利時單車俱樂部主席來台 感謝員警協助解決手機通訊

2019-11-12 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



比利時自行車俱樂部主席米歇爾．卡迪兒，來台展開單車旅遊，回國後在自行車部落格發文，稱讚台灣警察幫他處理爆胎和家人通訊問題，讓他印象深刻。米歇爾說，來台灣騎腳踏車21天，因為員警的熱心協助，讓他相當開心，他將推薦其他自行車同好，到台灣體驗寶島美麗風光和溫馨人情味。

72歲滿頭白髮、留著落腮鬍米歇爾．卡迪兒，10月7日拿著手機走進台南市警局第六分局金華派出所求助，他用英文向警方說，手機訊號不佳，無法和遠在比利時的老婆聯絡。

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巡官許儷馨獲報後，趕到派出所，請老人打上「平安家書」，許儷馨再用她自己的email傳送到比利時，讓老人得以安心地繼續他的單車環台之旅，

米歇爾10月1日從桃園機場入境後，以逆時鐘方式環島，拍下台灣的景色，有困難時就向警方求助，也留下多張和警方的合影，21日才搭機離台，回到比利時後更以「充滿媚力的台灣自行車之旅」為題，在法文版Andre Tignon的自行車部落格發文，貼上多張相片。

許儷馨說，米歇爾回到比利時後，持續以email和她通信，傳送多張在台灣拍攝相片給她，她才知道米歇爾原來是擁有200名會員的比利時自行車俱樂部Union Audax Tournai的主席。