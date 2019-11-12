碰！混凝土車轉彎不慎撞上砂石車嚇壞路人

2019-11-12 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



今天上午十點多，一輛混凝土車行經彰化縣員林市山腳路四段時，疑似因為轉彎不慎，撞上對向迎面而來的砂石車，混凝土車左側車頭直接撞進砂石車車斗下，車頭當場壓扁，現場極大的撞擊聲嚇壞一旁民眾，直覺：「完蛋了！」幸好消防隊員到場以器材將車門拉開救出駕駛時，46歲林姓駕駛僅受輕傷，肇事原因警方仍在調查。

員林交通分隊長蔡明儒說，混擬土車由東向西行駛，行經東山派出所前時要右轉山腳路，疑似因想超過另外一台同公司的混凝土車時，未注意到對象有砂石車，就直接撞上砂石車車斗。一旁民眾表示，現場只聽到砂石車按喇叭的聲音，接著就有很大的「碰！碰！」撞車聲音，相當嚇人。

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