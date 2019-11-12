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飛來橫禍！貨車飛出板模砸中轎車 婦人受驚嚇

2019-11-12 13:54聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣陳姓婦人昨天上午駕轎車開上台82線東西向快速公路，行經10公里處，前方貨車突然飛出一塊板模，不偏不倚，剛好擊中她的車頭，她停路肩下車查看，發現保險桿與冷氣壓縮機被打壞，所幸未擊中擋風玻璃，上午她拿行車紀錄器到朴子警分局朴子派出所報案，警方循線調路口監視器偵辦。

「幸好板模未砸中我擋風玻璃，否則車子就失控了」，46歲陳姓婦人說，她家住在嘉義縣布袋鎮，由於孫子感冒，昨天上午開車上台82線快速公路，由西往東走，準備到新港鄉一家診所拿藥，行經台82線10公里處，左前方有輛小貨車上的一塊長約1.5公尺、寬約60公分的板模，突然飛下車，直接砸中她的車頭。

陳女當時嚇壞了，車停路肩，下車查看發現她的車頭保險桿略微變形，車牌受損，甚至撞擊後，車內冷氣也故障，可能撞擊過程，撞上保險桿後方冷氣壓縮機，她質疑貨車上板模未固定好，才從貨車車斗飛出來，所幸未砸中她擋風玻璃，否則車子失控，很可能危害她生命。

警方受理報案，已調閱陳女行車紀錄器影像，並將調閱發生當時的台82線沿線監視器，找到肇事貨車車主，釐清案情，警方呼籲車輛駕駛人綁牢貨物，尤其行駛快速路或國道，以免物品掉落發生危險。

嘉義縣陳姓婦人昨天上午駕轎車開上台82線，行經10公里處，前方貨車突然飛出板模，...
嘉義縣陳姓婦人昨天上午駕轎車開上台82線，行經10公里處，前方貨車突然飛出板模，不偏不倚，擊中她車頭，保險桿與冷氣壓縮機被打壞。 記者魯永明／翻攝
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嘉義縣陳姓婦人昨天上午駕轎車開上台82線，行經10公里處，前方貨車突然飛出板模，...
嘉義縣陳姓婦人昨天上午駕轎車開上台82線，行經10公里處，前方貨車突然飛出板模，不偏不倚，擊中她車頭，保險桿與冷氣壓縮機被打壞。 記者魯永明／翻攝
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