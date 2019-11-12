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龍潭石門山大黑狗挨刀慘虐 頭嘴四肢傷痕累累

2019-11-12 13:52聯合報 記者張弘昌／即時報導

桃園市龍潭石門山大平公園發生持刀砍殺虐狗案，人稱「大黑」的黑色流浪犬，頭部及嘴角及腳掌，出現近10處大小不一的刀疤傷，上周四清晨，血流如注的躺在草皮上哀嚎。

所幸在附近餵食流浪犬民眾清晨發現的早，將受傷狗兒送獸醫院縫合，目前暫安置受虐狗兒，並且找到願意認養的人，希望牠能遠離受虐環境。動保人士已通報動保處及報警，懷疑當地一名年輕人涉虐狗，正蒐集相關事證究責中。

投訴王姓民眾表示，龍潭區大平山公園，最近發現有多隻流浪狗遭不明人士攻擊，其中有隻黑狗頭部、四肢遭利刃砍傷，血流如注躺在草地上，送動物醫院急診保住一命。

看到無辜的狗兒被虐受傷，無助的躺在公園奄奄一息，實在心疼不已。王姓民眾表示，訪查公園附近得知，曾有年輕人趁深夜無人時，虐待逗留公園附近的流浪狗，狗兒們身上才會出現零星的傷口，沒想到此次會下手如此兇殘，朝狗兒臉嘴及四肢，砍殺了10幾刀。

受重傷的「大黑」個性溫馴，對陌生人也很友善，在公園逗流浪2、3年，附近住戶都很熟悉，常會與愛狗人士一樣，主動提供菜餚、飼料餵食。

大黑傷口集中在頭嘴部及四肢腋下關節處，每道傷痕長5到8公分、深約2公分。動醫院獸醫縫合處理狗兒傷口時，發現傷口切開後組織多成半壞死狀態，縫了好多針才救回一命，痛罵下手的人毫無人性。

桃園市動物保護處表示，已會同警方調閱沿線監視器緝兇中，大平公園疑似虐狗事件，若查證屬實，將針對行為人依據動保法第30條第一項第一款，處1萬5千元以上、7萬5五千元以下罰鍰。

桃園龍潭石門山大平公園，一隻黑色流浪犬，頭部及嘴角及腳掌，出現近10處大小不一的...
桃園龍潭石門山大平公園，一隻黑色流浪犬，頭部及嘴角及腳掌，出現近10處大小不一的刀傷痕，讓人看了心疼不已，動保人士已報警，要追查涉虐狗者究責。圖／讀者堤供
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桃園龍潭石門山大平公園，一隻黑色流浪犬，頭部及嘴角及腳掌，出現近10處大小不一的...
桃園龍潭石門山大平公園，一隻黑色流浪犬，頭部及嘴角及腳掌，出現近10處大小不一的刀傷痕，讓人看了心疼不已，動保人士已報警，要追查涉虐狗者究責。圖／讀者堤供
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桃園龍潭石門山大平公園，一隻黑色流浪犬，頭部及嘴角及腳掌，出現近10處大小不一的刀傷痕，讓人看了心疼不已，動保人士已報警，要追查涉虐狗者究責。圖／讀者堤供
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虐狗獸醫流浪狗

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