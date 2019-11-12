高雄勞工夜市熄燈後攤商再擺攤？ 警方：逐步加強取締

2019-11-12 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



擁有30多年歷史的高雄一德夜市（勞工夜市），是不少高雄人的兒時回憶，原依「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」的落日條款，本月11日就該熄燈，但不少攤商都表明決心說還會再來擺攤，也有人說「審查期間60天內不會被強制撤離」，對此，警方表示，在協調成果出來前，仍會加強取締。

擁有30多年歷史的一德夜市，從初始規模僅有一德路、復興路到林森路間，後逐漸擴展到勞工公園旁，成為擁有300個攤商，規模極大的傳統夜市，不過卻因占用道路無法取得當地居民同意，遲未能合法化。

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儘管夜市管理委員會說，攤商集資在規定期限內將企畫案送到高雄市府，也有拿到收發章，盼望市府能秉持「官不與民鬥」，能輔導夜市成為合法攤販，韓市長能正視這個問題，將事情搬到檯面上。

昨晚一德夜市人聲鼎沸，不少民眾攜家帶眷湧入，不少攤商也表明態度說，下周一會照常擺攤。

至於外傳夜市遞交企畫案給高市府經發局，在審查期間60天內不會被強制撤離？警方說，接下來就是等待高市警察局與經發局之間協調，不過在協調結果出來之前，警方仍會依法逐步加重取締幅度。