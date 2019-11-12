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影／ABS救命退死神 國道一車逆向噴來里長驚險煞停

2019-11-12 13:00聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市中正區中砂里長廖文雄日前開車行經國道一號汐止南下路段時，有一輛貨櫃車和轎車發生車禍，由於撞擊力道強大，轎車彈撞到內側車道，車子倒轉逆向跑到他的車子前方，他大驚之餘，緊急踩煞車，ABS系統發揮功效，立即停下，「只差不到半公尺就撞上」，他把驚險影片貼上網，網友都說他命大，「真的是撿回一命」。

廖文雄說，這件車禍是發生在6日下午3時52分，地點在國一南下13.2公里，真的是有驚無險，幸好沒撞到他的車。他以前當汽修廠引擎組長，修過及路測過無數ABS剎車系統，駕駛年資超過30年，但從未真實路況重踩煞車令ABS系統作動。這次真的有發揮功能，緊急停下，才沒有撞上逆向而來的轎車。

廖文雄表示，當時他行駛在內側車道準備要超車，一輛貨櫃車和一輛轎車分別行駛在外側和中線車道，不知何故發車車禍，撞擊非常猛烈，轎車彈撞到內側車道，車子倒轉逆向跑到他的車子前方，他大驚之餘，緊急踩煞車，ABS系統，發揮功效，緊急停下。

廖文雄說，真的非常驚險，「只差不到半公尺就撞上」，自小客被貨櫃車後輛再撞第二次才停住，否則會直直往他的撞擊，後果不堪設想，命是撿回來的，真的幸好車上有裝ABS系統，也發揮功效，保住他的命。

「佛祖有保庇」，廖文雄今天受訪時仍心有餘悸，直說有拜有保庇，佛祖有照顧，老婆說要到土地公廟拜拜壓壓驚。他說，這次ABS真的有幫助，幸好也都無人受傷。（影片由里長廖文雄提供）

「ABS救命退死神」，國道小客車逆向噴來里長驚險停下保一命。圖／里長廖文雄提供
「ABS救命退死神」，國道小客車逆向噴來里長驚險停下保一命。圖／里長廖文雄提供
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車道車禍

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