男子跳高雄幸福川 水淺撞傷頭被救起

2019-11-12 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



陳姓男子今天上午在高雄市幸福川落水，幸好今天河水不深，陳起身後，水位僅到他的胸部，但他墜河時疑頭部撞及河床受傷，岸邊1名婦人馬上拋下繩索，讓陳拉住，消防隊據報趕抵，趕緊下水將他救上岸，送醫治療，無生命危險。

今天上午11點30分，高雄市警三民一分局長明派出所接獲報案，指三民區河北路與南台路有人「跳河」，員警趕到現場，57歲的陳姓男子已經落水，當時岸邊1名婦人拿繩索拉住他，新興消防分隊趕抵，消防隊員馬上跳下水救人，才把陳姓男子救上岸，但發現陳頭部受傷，將他送往大同醫院治療。

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據警、消了解，陳姓男子落水後，可能今天幸福川的水位不深，他墜落距河岸約3公尺的水底河床，起身時，水位僅到他的胸部位置，可能頭部直接撞及河床才受傷。消防隊員下水將他救上岸，他仍意識清楚，送醫後已無生命危險。

據悉，陳姓男子疑為債務問題煩惱，才一時想不開，在幸福川前跳河。