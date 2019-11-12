鄰居躲警察害他狂被按門鈴 網教秘招「做小生意」
2019-11-12 15:17聯合新聞網 綜合報導
惡鄰居？一名網友表示，常有人來找住家附近的鄰居，每天不是警察、法院人士來找，不然就是銀行人員上門，由於鄰居都不開門，導致這些人只好來按他的門鈴，詢問鄰居行蹤，讓他非常困擾。網友給了他一個絕妙建議，貼上一張「問問題100元」的紙條在門上，以後只要有人來詢問，就可趁機做起「小生意」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，隔壁鄰居可能在外作奸犯科，每天不是警察、法院來找，不然就是銀行人員上門找人，但是因為鄰居都不開門，導致這些人都只好過來詢問他鄰居蹤影，最可惡的是，宅配送貨來，鄰居都會開門，警察、法院、討債等人事上門他就剛好不在，讓他直言「已經快被煩死了」。
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有網友看完他的遭遇，建議他貼一張紙條在門上，註明問問題收費100元，以後有人來就不會一直按門鈴詢問。該網友真的採納這個意見，在門口貼上紙條，寫下「問事一次100元，通報行蹤一次500元，一律事先收款，謝謝」，他之後更新貼文，寫下「謝謝廣大網友幫忙，我在家做起了小生意」。
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