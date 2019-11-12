好貴寶物！花2千竟要賠2萬解除 警拆穿騙局
2019-11-12 12:07
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
高市李姓男子花2千元購買手遊虛擬寶物，不久後接獲電話指稱程序有誤，須解除交易否則會重複扣款，未依指示會對他不利。李男依指示前往超商購買點數，因購買金額多達2萬元引起店員關注報警協助，員警即時拆穿此起手遊詐騙。
湖內警分局指出，21歲李姓男子喜歡一款手機遊戲，為求加速通關購買高階虛擬寶物，在手遊平台花費2千元購買寶物。李男完成交易後，接獲不明電話指稱購買程序有錯誤，如不解除會被重複扣款，須透過交友軟體將點數序號傳送至指定帳號，若未依指示導致賣家權益損失，不排除派人到住家對他不利。
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李男擔心重複扣款與遭到業者報復，依指示前往便利商店購買2萬元點數，店員察覺有異，情商李男等待員警到場釐清是否遇上詐騙。
警方指出，聽完李男敘述，確定他遇上詐騙集團無誤，路竹分駐所警員陳映亘與邱竣晨耐心解釋近期常見的詐騙手法與相關案例。李男頓時清醒，未依詐騙集團指示購買遊戲點數。
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