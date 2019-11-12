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疑疲勞駕駛 貨車上匝道直撞工人 左大腿斷裂失血身亡

2019-11-12 12:02聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市北投區大度路往洲美快速道路上匝道，今早4時許發生追撞死亡車禍，24歲張姓小貨車駕駛，上匝道時疑似精神不濟，未注意車狀況，直接撞上施工的54歲李姓工人，車輛還波及前方施工車，李男經送醫急救，因左大腿斷裂失血過多，宣告不治。

今早4時許，張駕駛行駛在大度路一段，開上洲美快速道路西向東方向的匝道處，疑沒注意到前方有擺放三角錐、有小貨車及工人正在夜間施工，竟直接撞上蹲在地上工作的李男，面對匝道方向的李男發現小貨車迎面而來，起身要閃避，卻諗不過直接遭車輛撞擊倒地，當場失去呼吸心跳。

警方獲報後趕往現場，立即將李男送醫，但李因近距離撞擊，左大腿斷裂，失血過多宣告不治。現場車身玻璃碎裂，地上留下一大灘鮮紅血跡，警方拉起封鎖線，封閉外側道路，稍早完成現場採證。

警方研判，張姓駕駛未注意車前狀況，也疑似有精神不濟情況，才會匝道上撞上李姓工人員並波及施工車輛，詳細肇事原因尚待釐清，全案將依過失致死罪嫌送辦。

交通分隊呼籲，用路人在行車時務必注意車前狀況，上下匝道應遵守速限，更注意車前狀況、保持車距，警方將沿著大度路處理車況及進行超速執法。

小貨車駕駛疑未注意車前狀況，撞上施工工人，現場留下鮮血。記者蕭雅娟／翻攝
小貨車駕駛疑未注意車前狀況，撞上施工工人，現場留下鮮血。記者蕭雅娟／翻攝
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張姓小貨車駕駛疑未注意車前狀況，撞上施工工人。記者蕭雅娟／翻攝。
張姓小貨車駕駛疑未注意車前狀況，撞上施工工人。記者蕭雅娟／翻攝。
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