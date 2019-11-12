大學生搭客運忘行李 行李回到手上因為有她
2019-11-12 12:01
聯合報 記者林保光
／高雄即時報導
1名蕭姓大學生趁假日搭客運車回高雄，趕著轉車回山區住處，卻把行李忘在客運車的行李艙內，事後才發覺行李沒拿。他報警請求協助，才行李自動回到他的手上，讓他開心得直向為他尋獲行李的女警。
警方了解，蕭姓大學生（22歲）11月9日凌晨搭國光客運回高雄，下車後趕著轉搭其他客運車回旗山，才發現沒帶走放在國光號行李艙的行李。由於蕭姓學生發覺行李遺落客運車內，客運站人員早已下班，蕭姓學生不知如何是好，只好向三民一警分局長明派出所報警，請求員警協助。
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長明所女警林文婷據報，安撫蕭姓學生安心回家，會盡力幫他找回行李。當天白天，林文婷便去國光客運人員詢問，找到蕭姓學生所搭的國光號已回台中，經國光客運人員2地聯繫，才發覺蕭姓學生的行李在行李艙角落，司機開車回台中後，已把行李拿到國光客運台中站失物招領中心。經警方協調國光客運，才請司機開車南下，順便把行李帶下高雄，交給長明所。
林文婷聯繫蕭姓學生找到行李，讓蕭姓學生安心。昨天晚間，蕭姓學生到長明派出所拿行李，終於露出笑容，一再感激女警幫忙，說「感動到快哭了」。
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