親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

等不到啟用…桃機新塔台宣傳片主角 資深航管員昨晚病逝

港警圍攻城市大學！ 催淚彈狂轟宿舍

一早開車就打瞌睡 年輕男女遭追撞一死一重傷

2019-11-12 11:34聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園許姓男子今年6月30日開車打瞌睡，不慎追撞前方騎機車的陳姓男子與後座的林姓女子，2人無預警遭猛力撞擊，林女因傷重呼吸衰竭致死，陳也腳骨折、門牙斷裂，許肇事後留在現場坦承疏失，檢方根據調查報告、行車記錄器等，認定他有明顯過失，偵結依過失致死罪嫌起訴他。

檢警調查，許男（27歲）當天早上10點多開車經介壽路二段往大溪方向，卻在巧克力街交岔路口追撞前方機車，造成騎車的陳姓騎士（28歲）與後座林姓女子（21歲）雙雙重摔倒地。

而林女肋骨骨折、氣血胸，傷勢相當嚴重最後因呼吸衰竭死亡，而陳男全身多處骨折、門牙斷裂，全身多處擦傷，急救才無生命危險。

事發後許男留在現場，警方獲報到場他也坦承是肇事者，而雙方酒測值均為0，檢方訊時，許表示因為打瞌睡才沒注意到前車路況，承認對本次車禍有疏失，被撞的陳男也說，當時騎著機車忽然就從後方被追撞。

另根據道路交通事故調查表、車禍現場圖及行車記錄器等，均確認許當時並無任何不能注意的情形，仍從後方追撞前車，許的過失顯然和林女死亡、陳男重傷等結果，彼此具有相當因果關係。

檢方認為許同時涉犯過失致死、過失傷害，應從重依過失致死罪嫌起訴，另考量他肇事後留在現場、坦承為肇事者不逃避接受調查，符合自首要件等，建起法院從輕量刑。

許男自稱打瞌睡，沒注意路況才追撞前車。記者曾健祐／翻攝
許男自稱打瞌睡，沒注意路況才追撞前車。記者曾健祐／翻攝
分享
陳男、許女的機車遭許男從後追撞，釀成1死1傷意外。記者曾健祐／翻攝
陳男、許女的機車遭許男從後追撞，釀成1死1傷意外。記者曾健祐／翻攝
分享

骨折行車記錄器車禍

相關新聞

疑疲勞駕駛 貨車上匝道直撞工人 左大腿斷裂失血身亡

2019-11-12 12:02

影／ABS救命退死神 國道一車逆向噴來里長驚險煞停

2019-11-12 13:00

男子跳高雄幸福川 水淺撞傷頭被救起

2019-11-12 12:45

好貴寶物！花2千竟要賠2萬解除 警拆穿騙局

2019-11-12 12:07

大學生搭客運忘行李 行李回到手上因為有她

2019-11-12 12:01

超幸運！民眾車故障卡路中 巡邏警曾是修車師傅

2019-11-12 11:18

空姐沒罷工被喊「汪汪」諷忠犬 同事還辱腦婊要霸凌她

2019-11-12 11:13

安全島有1隻貓真實版 愛貓3暖警合力救受傷幼貓

2019-11-12 11:00

水泥磚藏彈藥炸傷9歲童 陸軍改賠354萬

2019-11-12 10:36

高雄虐嬰案母同居男認過失 竟偷刪對話紀錄

2019-11-12 10:04

影／台中龍井山林大火驚見野兔逃生 居民：平常有人狩獵

2019-11-12 09:56

影／龜山資收廠凌晨大火 濃煙飄向國一消防上百人力控制

2019-11-12 08:43

「007超跑」酒駕 撞爛路邊車

2019-11-11 23:52

女嬰滿身傷命危 母同居人聲押

2019-11-11 23:45

檢舉達人造假／後製技術好 第一時間難辨

2019-11-11 23:43

40支影片同滴口水…檢舉達人偽造影片判刑

2019-11-11 23:34

林園落海2男都是港嘴里民 搜救無果暫停行動

2019-11-11 22:50

高雄1歲女嬰新舊傷命危 已婚母的同居男聲押禁見

2019-11-11 22:18

萬聖節小丑喝醉亂搭訕女子 還要和對方回家被痛毆

2019-11-11 21:02

逆向駛上基隆港西岸聯外道路 轎車迎面撞貨櫃車1人不治

2019-11-11 18:52

南科知名國際原料藥大廠傍晚傳爆炸 員工灼傷送醫

2019-11-11 18:52

惡劣！娃娃機店兌幣機遭人破壞 警已鎖定對象追查

2019-11-11 18:45

等不到人！2男子落海打給友人後 再無音訊

2019-11-11 18:14

台中東區民宅火警 屋主急找讀國中的孩子

2019-11-11 17:48

「雙11購物節」防詐騙陷阱 開心購物換來一肚子怨氣

2019-11-11 17:23

影／貨車疑未注意涵洞限高 自撞陸橋翻覆阻交通

2019-11-11 16:59

台朔重工宋瑞雄登笠頂山未返 台塑公司籲山友協尋

2019-11-11 16:09

影／「瞎趴」改裝機車退散！警嚴格取締護新社花海寧靜

2019-11-11 15:45

保時捷疑超車跨越雙黃線 撞上對向機車

2019-11-11 14:29

高雄1歲女嬰疑受虐 社會局：顱內出血但頭部無外傷

2019-11-11 14:25

男子穿牛仔褲走入微風運河溺水 目擊者聲稱以為他要潛水

2019-11-11 13:59

高雄1歲女嬰疑遭虐 顱內出血醫院搶救中

2019-11-11 12:49

U值媒／對生病的人多一點包容

2019-11-11 12:48

U值媒／當里長也「失能」之後，長照2.0最荒謬

2019-11-11 12:38

北宜公路又傳意外 跑車過彎不慎自撞對向山壁無傷亡

2019-11-11 12:12

國道三龍井段山林大火撲滅 清晨發現鹿屍體

2019-11-11 11:36

限玩手機時間男童負氣離家 警夜尋公園找到人

2019-11-11 11:32

台中市老人車禍數據驚人 今年平均每月至少5人不幸死亡

2019-11-11 11:24

貨櫃車五堵交流道過彎失控在匝道側翻 駕駛無大礙

2019-11-11 11:00
看更多

熱門文章

年收百萬工程師轉行跑外送 收入一曝超嚇人

2019-11-11 14:32

陳菊告8人吞「2連敗」 以訟止謗自訴張琍敏又無罪

2019-11-11 16:13

南科知名國際原料藥大廠傍晚傳爆炸 員工灼傷送醫

2019-11-11 18:52

逆向駛上基隆港西岸聯外道路 轎車迎面撞貨櫃車1人不治

2019-11-11 18:52

「台獨女神」警署前舉牌笑警白痴 侮辱公署遭起訴

2019-11-11 15:27

獨／台中啃老族不工作 花老母退休金還開BB槍射她

2019-11-11 18:10

豬瘟惹禍！年邁婦攜臘肉入境免罰 官員心軟吃上貪汙罪

2019-11-12 09:03

保母重摔女童遭訴 家屬抱癱瘓女童開庭痛罵：沒良心

2019-11-11 16:27

買死過人中古屋一陣涼意 解決這個問題安心住八年

2019-11-11 16:00

40支影片同滴口水…檢舉達人偽造影片判刑

2019-11-11 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top