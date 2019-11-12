一早開車就打瞌睡 年輕男女遭追撞一死一重傷

2019-11-12 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園許姓男子今年6月30日開車打瞌睡，不慎追撞前方騎機車的陳姓男子與後座的林姓女子，2人無預警遭猛力撞擊，林女因傷重呼吸衰竭致死，陳也腳骨折、門牙斷裂，許肇事後留在現場坦承疏失，檢方根據調查報告、行車記錄器等，認定他有明顯過失，偵結依過失致死罪嫌起訴他。

檢警調查，許男（27歲）當天早上10點多開車經介壽路二段往大溪方向，卻在巧克力街交岔路口追撞前方機車，造成騎車的陳姓騎士（28歲）與後座林姓女子（21歲）雙雙重摔倒地。

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而林女肋骨骨折、氣血胸，傷勢相當嚴重最後因呼吸衰竭死亡，而陳男全身多處骨折、門牙斷裂，全身多處擦傷，急救才無生命危險。

事發後許男留在現場，警方獲報到場他也坦承是肇事者，而雙方酒測值均為0，檢方訊時，許表示因為打瞌睡才沒注意到前車路況，承認對本次車禍有疏失，被撞的陳男也說，當時騎著機車忽然就從後方被追撞。

另根據道路交通事故調查表、車禍現場圖及行車記錄器等，均確認許當時並無任何不能注意的情形，仍從後方追撞前車，許的過失顯然和林女死亡、陳男重傷等結果，彼此具有相當因果關係。