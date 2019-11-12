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超幸運！民眾車故障卡路中 巡邏警曾是修車師傅

2019-11-12 11:18聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園八德區日前一輛小客車突然在路中間無法動彈，車主焦急地下車查看卻手足無措，所幸巡邏員警經過上前關心，最幸運的是該名巡邏員警從警前曾在汽車修護廠工作，判斷車輛是保險絲燒毀，協助車輛暫時修復並移至路邊。

日前上午9點多，八德分局四維派出所警員蘇祐葆、許仁傑，巡邏行經桃園市八德區廣福路與介壽路口，發現一輛自小客車停在路中央，立刻上前關心，該小客車邱姓駕駛表示，車輛突然失去動力卡檔無法行駛，員警了解情況後，擔心若不及時排除狀況恐會影響車流，也容易發生危險。

此時，恰巧員警蘇祐葆從警前就讀亞東技術學院，在校期間曾考取汽車修護二級技術士證照，現場初步判斷發現車輛疑似溫度過熱導致保險絲燒毀，蘇祐葆便拿起手邊尖嘴鉗協助排除保險絲故障危機，再靠路過熱心汽車駕駛主動提供幫忙協助發電，讓車子重新啟動入檔，才讓故障車輛暫時修復能移至路旁等待回廠檢修。

據了解，蘇祐葆是104年特考班畢業，曾經在汽車修護廠工作，蘇祐葆說，相當高興自己能使用在校所學專長在警察職業生涯中幫助民眾解決問題，受到幫助的邱姓駕駛也非常感謝員警熱心協助，直呼自己非常幸運竟能遇上有車輛維修專長的警察，更是讚揚警察除專業知識外，為民服務精神非常棒。

警方呼籲，民眾在駕駛車輛前應檢查車況，平時注意車輛的保養維護，避免突然拋錨發生危險如遇車輛故障導致交通阻塞，可打110請求協助，並聯絡道路救援趕快前來拖吊排除。

桃園八德區日前一輛小客車突然在路中間無法動彈，最幸運的是，伸出援手的巡邏員警從警...
桃園八德區日前一輛小客車突然在路中間無法動彈，最幸運的是，伸出援手的巡邏員警從警前曾在汽車修護廠工作。圖／八德警分局提供
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桃園八德區日前一輛小客車突然在路中間無法動彈，最幸運的是，伸出援手的巡邏員警從警...
桃園八德區日前一輛小客車突然在路中間無法動彈，最幸運的是，伸出援手的巡邏員警從警前曾在汽車修護廠工作。圖／八德警分局提供
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警察保險修復

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