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安全島有1隻貓真實版 愛貓3暖警合力救受傷幼貓

2019-11-12 11:00聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

「一隻幼貓在安全島喵喵叫」，桃園市蘆竹分局南崁派出所昨晚接獲民眾通報，指稱蘆竹中正路安全島有1隻幼貓疑被棄養受傷逗留，喜愛小動物的警員吳曉珂、鄭銘豪、蔡嘉芳據報，攜帶貓籠前往該分局不遠的中正路搜尋，該分局今天上午表示，3名警員果然發現1隻約3、4個月大幼貓躲在安全島樹叢下，腿部受傷，警員擔心幼貓驚嚇亂竄馬路，利用貓罐頭當誘餌，貓咪聞香誘出，才將幼貓捉進貓籠，並將幼貓送獸醫院治療，完成一場「救貓任務」。

之前當過獸醫助理的吳曉珂表示，發現幼貓的腿部受傷時，研判傷口已經感染，可能引起蜂窩性組織炎，必須送醫， 由於幼貓易受驚嚇，擔心牠驚嚇躲進樹叢內不易抓捕，才用貓罐頭當誘餌，再順利誘出捕捉，隨後將幼貓送到獸醫院治療，沒有大礙。

桃園市蘆竹中正路安全島1隻幼貓受傷逗留，警員帶貓籠捕捉「救貓」送獸醫治療。記者曾...
桃園市蘆竹中正路安全島1隻幼貓受傷逗留，警員帶貓籠捕捉「救貓」送獸醫治療。記者曾增勳／翻攝
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桃園市蘆竹中正路安全島1隻幼貓受傷逗留，警員帶貓籠捕捉「救貓」送獸醫治療。圖／警...
桃園市蘆竹中正路安全島1隻幼貓受傷逗留，警員帶貓籠捕捉「救貓」送獸醫治療。圖／警方提供
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桃園市蘆竹中正路安全島1隻幼貓受傷逗留，警員帶貓籠捕捉「救貓」送獸醫治療。圖／警...
桃園市蘆竹中正路安全島1隻幼貓受傷逗留，警員帶貓籠捕捉「救貓」送獸醫治療。圖／警方提供
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獸醫貓咪棄養

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