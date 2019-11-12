水泥磚藏彈藥炸傷9歲童 陸軍改賠354萬

2019-11-12 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



黃姓男童2016年隨安親班到前身為土城彈藥分庫的「勤篤水稻生態教學農場」戶外教學，他和陳姓老師、學生撿拾農場內的磚頭、水泥磚架起爐灶野炊，烹煮完畢後，水泥磚竟爆炸，黃的顱骨、臉頰遭異物崁入，一度命危。國家中山科學研究院鑑定，水泥磚中含有制式規格的彈藥、引信，引發爆炸的是「M303式57公厘戰防彈」。黃的父母認為國防部陸軍司令部、農場負責人有疏失，請求國賠601萬餘元，但一審敗訴。高等法院今廢棄原判決，判被上訴人共需賠償354萬元。

北市一家安親班5名教師2016年1月27日帶13名學生到農場戶外教學，近午時師生四處撿拾水泥塊、石塊，堆成烤肉爐，放上烤肉網後，生火烤肉，但水泥塊竟爆裂。陳姓老師的腳部遭碎裂物砸中，9歲黃姓男童則遭小石塊砸到額頭及下巴，顱骨骨折，四肢多處爆裂傷。

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男童父母認為軍方炸藥竟無端留存在農場內，可見是土城彈藥庫搬遷時，陸軍司令部承辦人員隨意棄置所致。水泥磚被丟在土城彈藥庫周邊，陸軍司令部軍隊遷走後荒廢，鄰近居民以農場生態維護、低度開發管理。檢察官至農場勘查，發現旁邊其他農田也有數十塊相同的水泥磚。

男童父母認為陸軍司令部沒能提出廢彈品項、數量、處理作業紀錄，可證對於彈藥和庫房管理有重大過失，而廖姓農場負責人對外宣稱了解土城彈藥庫的「過去與現在」，又擔任看守土城愛綠聯盟的副總幹事，土城彈藥庫之前也多次發生彈藥未清理而發生爆炸的意外，也應負賠償責任。

陸軍司令部反駁，這些水泥磚不是供公務使用，也不是在司令部管理之下，且水泥磚內所含引信經水泥固封後，長期儲存並無安全性疑慮，就算司令部未掌握水泥磚或廢彈引信的相關去向與資料，也不必然會釀成水泥磚爆炸致人受傷的結果，「很難預料有民眾違反常識將水泥磚以高溫燒烤」。

新北地院認為，家長無法舉證證明陸軍司令部所屬的特定公務員有何在執行職務行使公權力時，有「故意或過失」，不得依國家賠償法求償。