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以結婚為前提？ 女子被騙險匯1萬美金給香港男友急用

2019-11-12 09:50聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃姓女子到銀行要匯1萬美金到香港，並對行員說，在網路認識一名香港男子，以結婚為前提交往，匯錢是要供他急用。行員擔心她被騙，通報警方到場，女警解說詐騙手法，黃女才知遇上「愛情騙子」。

基隆市警方今天表示，警二分局信義派出所警員許鳳芯昨天下午接獲中國信託銀行基隆分行通報，有名女子前來分行，表示要匯款美金1萬元至香港的帳戶。

行員詢問黃女為什麼要匯款到香港？黃女說，在網路上認識一名香港籍男子，雙方互有好感，以結婚為前提交往。兩人「交往」一段時間後，港籍男子向她說急需用錢，並提供幾個香港帳號，請求她小額匯款，助他度過難關。

銀行行員聽完後，研判黃女可能遇到詐騙集團成員，通報警方協助。信義所警員許鳳芯趕到後，聽完黃女描述認識男友及對方求助過程，苦口婆心勸告黃女這種手法，正是近期網路盛行的詐騙手段，及時阻止她匯錢受騙。

警方說，警力有限，民力無窮，防範詐騙除了靠警方加強宣導，也需要民眾幫忙。金融機構行員對於提領龐大金額或異常匯款對象，多花一點心關懷詢問，就可能攔阻一起詐騙案件發生。

黃姓女子到銀行要匯1萬美金到香港帳戶，基隆市警二分局信義派出所警員許鳳芯和銀行行...
黃姓女子到銀行要匯1萬美金到香港帳戶，基隆市警二分局信義派出所警員許鳳芯和銀行行員合力勸阻，讓她保住積蓄。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市警二分局信義派出所警員許鳳芯和銀行行員合力勸阻黃女匯款，保住積蓄。記者邱瑞...
基隆市警二分局信義派出所警員許鳳芯和銀行行員合力勸阻黃女匯款，保住積蓄。記者邱瑞杰／翻攝
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香港詐騙集團結婚

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