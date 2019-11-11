林園落海2男都是港嘴里民 搜救無果暫停行動

高雄林園港埔傳膠筏翻覆，張姓、蔡姓男子撞上漁船翻覆，經友人判斷2人落海失蹤後報警，轄區林園警消獲報組成救援小組，到今晚8點多時，仍搜尋無果，因天色昏暗暫時停止救援。

據了解，居住在港嘴里的張男（54歲）、蔡男（53歲）今出海時，撞上屏東東港籍漁船翻覆，導致張、蔡2人落海，雖然在下午2點時，蔡有打給友人黃姓男子，說他已在回程路上，2人還相約好再港嘴出海口碰面。

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但直到4點多時，黃男回撥電話，張、蔡都未接通，黃來到港嘴出海口時，件到翻覆的膠筏卡在消波快上，卻未見到朋友，判斷2人可能意外落海，隨即報警。

轄區林園警消接獲報案後，與空勤總隊、海巡署第五岸巡隊組救援小組，投入1架直升機1、1海巡艦艇10人及8車26人參與救援。

據側面了解，張、蔡2人落海後，可能往南漂流到中芸漁港一帶。警消今搜索範圍由北從港埔漁港出海口到濕地公園沿岸；至於海巡艦艇則到達更南端的溪西里北極殿一帶。