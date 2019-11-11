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萬聖節小丑喝醉亂搭訕女子 還要和對方回家被痛毆

2019-11-11 21:02聯合報 記者廖炳棋／即時報導

日前一名沈姓男子（23歲）與朋友一同慶祝萬聖節，將自己打扮成小丑模樣，和友人一同到西門町一處KTV徹夜喝酒唱歌到清晨，誰知沈男走出KTV後，因為酒醉就亂搭訕附近一名女子，還發酒瘋要和對方回家，女子2名友人氣不過，當場出手毆打沈男。

3人在街頭鬥毆引起路人注意，趕緊打電話向警方報案，警方到場後分開3人，細問原因才知道沈男因為搭訕女子不成，卻還要和對方回家；女子的鄭姓、丁姓男友人不滿，上前質問沈男，3人一言不合因此大打出手。

警方將3三人帶回警局後，雙方都提告對方傷害，警方製作筆錄後，依傷害罪嫌將3人函送法辦。

沈姓男子打扮成小丑參加萬聖節活動，因為亂搭訕女子遭對方友人痛毆。圖/記者廖炳棋翻...
沈姓男子打扮成小丑參加萬聖節活動，因為亂搭訕女子遭對方友人痛毆。圖/記者廖炳棋翻攝
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沈姓男子打扮成小丑參加萬聖節活動，因為亂搭訕女子遭對方友人痛毆。圖/記者廖炳棋翻...
沈姓男子打扮成小丑參加萬聖節活動，因為亂搭訕女子遭對方友人痛毆。圖/記者廖炳棋翻攝
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沈姓男子打扮成小丑參加萬聖節活動，因為亂搭訕女子遭對方友人痛毆。圖/記者廖炳棋翻...
沈姓男子打扮成小丑參加萬聖節活動，因為亂搭訕女子遭對方友人痛毆。圖/記者廖炳棋翻攝
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KTV西門町傷害罪

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