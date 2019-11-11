南科知名國際原料藥大廠傍晚傳爆炸 員工灼傷送醫
2019-11-11 18:52
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台南市善化區南科八路1號南科園區台灣神隆公司，傍晚3樓製程區傳出藥品製程濾心爆炸，一名30歲手持濾心員工手部遭化學物質「四氫呋喃」灼傷， 還好受傷面積不大，意識清醒送永康奇美醫院治療；南科管理局表示，爆炸的原因還需要進一步調查。
台南市消防局表示， 獲報台南科學園區發生「小型爆炸」，立即派遣第四大隊善化、南科分隊共5車10人前往。現場業者表示，員工因為過濾「四氫呋喃 （THF）」時濾心炸開，造成手持濾心的手臂有被四氫呋喃噴濺到受傷。消防局隨即通報科管局、台南市勞工局、環保毒災應變隊。
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南科管理局表示，應變中心人員現場初步了解，受傷員工是自樣品櫃取用製程用濾心時，突然發生爆炸，該濾心為製藥製程過濾四氫呋喃所用，爆炸導致四氫呋喃（THF）潑濺至雙手內側，送醫前傷患意識清醒、無生命危險，並初步除汙，現場無明火產生。
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