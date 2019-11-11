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逆向駛上基隆港西岸聯外道路 轎車迎面撞貨櫃車1人不治

2019-11-11 18:52聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

一輛自小客車駕駛今天傍晚疑不熟路況，逆向駛上基隆港西岸聯外道路北上出口，迎面撞上正要駛出聯外道路的貨櫃車。轎車男性駕駛受困車內，坐在副駕駛座男子已無呼吸心跳，兩人都送醫急救；晚間7點半副駕駛座的男子宣告不治，車禍原因由國道警察局調查中。

基隆市119勤務指揮中心傍晚5點31分接獲報案，基隆港西岸聯外道路北上出口發生車禍，有人員受困。救護人員趕抵現場，先將副駕駛座男子送醫，接著使用破壞器材，協助駕駛脫困後送醫。

據了解，貨櫃車駕駛要駛出西岸聯外道路前往港區時，驚見前方有白色轎車迎面而來，向右急切，但左側車頭仍撞上轎車，轎車車頭嚴重受損。

一輛自小客車駕駛今天傍晚疑逆向駛上基隆港西岸聯外道路北上出口，撞上聯結車，車頭嚴...
一輛自小客車駕駛今天傍晚疑逆向駛上基隆港西岸聯外道路北上出口，撞上聯結車，車頭嚴重毀損。記者邱瑞杰／翻攝
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一輛自小客車駕駛今天傍晚疑逆向駛上基隆港西岸聯外道路北上出口，撞上聯結車，駕駛骨...
一輛自小客車駕駛今天傍晚疑逆向駛上基隆港西岸聯外道路北上出口，撞上聯結車，駕駛骨折受困，消防人員協助脫困。記者邱瑞杰／翻攝
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一輛自小客車駕駛今天傍晚疑逆向駛上基隆港西岸聯外道路北上出口，撞上貨櫃車，轎車車...
一輛自小客車駕駛今天傍晚疑逆向駛上基隆港西岸聯外道路北上出口，撞上貨櫃車，轎車車頭嚴重毀損。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆港車禍警察

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