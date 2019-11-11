土城警為防止交通事故再起 擴大取締範圍
2019-11-11 18:52
聯合報 記者陳弘逸
／新北即時報導
警分局表示，駕駛人貪圖一時方便，騎乘機車上人行道，危及行人安全，或是將機車停在公車停靠站內，影響公車停靠動線，壓縮公車行駛空間，甚至在公車行駛時的視線死角，導致死亡事故發生。警分局將持續針對容易造成交通事故的違規項目加強取締，也期望駕駛人具備應有的交通安全意識。
據了解，警方近期常接獲民眾反映，土城區常有噪音車輛影響安寧，警分局也將會不定期與市政府環境保護局於重要路段設置攔查點，針對改裝未經合格審驗排氣管車輛以及各項交通違規進行攔查，若警員機動巡邏發現，發現噪音車輛或改裝車輛，也會當場攔查取締。
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警分局呼籲，為了同維護交通安全及安寧，將持續針對違規項目加強取締，希望駕駛人遵守交通規則。
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