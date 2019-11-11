惡劣！娃娃機店兌幣機遭人破壞 警已鎖定對象追查

2019-11-11 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



台南市北區及中西區，10月底以來接發生娃娃機店兌幣機鎖頭遭人破害後，裡面紙鈔與硬幣被搜刮一空，警方受理後展開調查，初步查出至少有3家娃娃機店受害，損失金額從數千元至2、3萬元不等，受害店家要求警方迅速破案，否則還會其他店家遭殃。台南市警方說，涉案男子都是利用清晨作案，已鎖定對象積極追查。

10月30日凌晨，位於台南市北區公園路上的娃娃機兌幣機鎖頭遭人鋸斷，業者清點損失約3萬元，並調閱店內監視器發現，1名男子持砂輪機迅速將鎖頭鋸斷，接著將兌幣機內的紙鈔與零錢搜刮一空離去。

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據了解，11月4日與10日分別在中西區武聖路及中山路娃娃機店，疑遭同一名男子一樣手法破壞兌幣機鎖頭後行竊得逞，損失金額約在2、3萬元。