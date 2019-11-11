獨／台中啃老族不工作 花老母退休金還開BB槍射她
2019-11-11 18:10
聯合報 記者陳宏睿
／台中即時報導
台灣雖無繭居族案例的具體統計，不過有醫師根據拒學、網路成癮的案例，認為繭居族的實際個案可能不少。據查，近日被台中市警方、社通報家暴生母的劉姓男子恐是真實案例，劉已年過30，四肢健全卻都不工作，平時生活花費都向父母索取，劉父在8年前過世後，劉靠著母親的每月數千元的老闆退休金過活，劉母因身體狀況，平時需要柺杖與電動車代布，不過劉嗜酒，常在酒後持柺杖、BB槍攻擊母親，造成母親身體擦挫傷，不過劉母都因為是長子，隱忍狀況，不願報警或向外界求助。
據查，劉姓男子（34歲）與母親租在每月2000元的平房內，在今年2月、11月間因鄰居、房東看不下去劉母的遭遇，協助劉母通報警方、社工到場，但劉母只透露兒子長期沒有工作，就算有工作也只是打零工，沒有工作時就跟她伸手要錢，不過她的勞保退休金「光看醫生都不夠用了」，實在無力應付兒子的需求，過去兒子都有持BB槍或柺杖破壞家中物品、手機、電動車，或是攻擊她的紀錄，只是她為了袒護兒子，都沒有報警。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
據透露，劉母除了劉之外，還有3個女兒，不過女兒不是嫁人就是在外地工作，只剩不成材的兒子在家中啃老，劉母向警方、社工的詢問，滿是無奈，不過也直言「自己的兒子，還有什麼辦法，就只能忍耐」。
據查，全案近日經警方、社工單位介入後，認為有安置劉母的必要，已緊急安置劉母，並替劉母申請保護令，以免劉母遇到更嚴重的狀況。
留言