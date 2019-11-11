「雙11購物節」防詐騙陷阱 開心購物換來一肚子怨氣
2019-11-11 17:23
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
電商「雙11購物節」商機成長快速，基隆警方表示，商家推出的超多好康很吸引人，但雙11也是詐騙案高峰，提出3種常見網路購物詐騙手法，提醒民眾防範，免得開心購物遇詐騙，惹得一肚子怨氣。
市警局指出，常見網路購物詐騙手法有3類：
1.賣家電話要求退款：賣家來電表示，因為網購交易異常或無法發貨，需要進行退款或解除交易異常，消費者一旦打開網頁進行操作，就可能發生資金帳號或網銀資金被盜的風險。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
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- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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2.二手出清存貨並私下交易：二手交易詐騙會謊稱是搶購來的便宜貨，願意以低價轉讓，透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，表示可先付訂金，事後再面交取貨付餘案，當買家將款項匯入指定戶頭就已讀不回、封鎖帳號。
3.中獎短訊詐騙：傳簡訊至手機告知中獎，當中獎人回電，會請中獎人先繳納一筆稅金、手續費，甚至回電同時就已在付高額電話費。
警方說，遇到詐騙記得「一聽、二掛、三查」口訣，就是聽清楚電話內容並記住關鍵字，聽完後立即掛斷電話，並撥165反詐騙專線查證，告知剛才聽到的電話內容。
網購時應思考賣方身分及交易條件是否值得信賴，建議找較具知名度的電子商城、實體店面或用面交方式購物。千萬要提高警覺，不要點擊惡意連結，也不要撥打電話號碼。一旦發現已受騙，可撥打165反詐騙電話，並聯繫刷卡銀行，以爭議款認定止付該筆款項，盡量減少損失。
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