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影／貨車疑未注意涵洞限高 自撞陸橋翻覆阻交通

2019-11-11 16:59聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市24歲許姓男子今天下午開物流貨車經過永康區，行經中華路奇美醫院陸橋時，疑因未注意陸橋限高，自撞陸橋翻車，雖僅肢體疼痛無大礙，但因當地路面狹窄車流量大，貨車橫倒嚴重阻礙雙向通行，警方獲報立即管制疏導，稍早排除塞車

警方調查，許姓駕駛開貨車沿永康奇美陸橋下中華路，由南要往北方向行駛，行經肇事地點時要左轉往大武街方向，疑未注意車頂高度超過陸橋下方涵洞限制，未繞路直接左轉，車身擦撞橋墩翻覆，身上無明顯傷痕，車輛及橋墩輕微受損，真正肇事原因仍待調查釐清。

台南永康分局下午接近2點半時獲報，在永康區中華路與大武街交會處、奇美陸橋下路口，有一貨車橫躺在路橋下，派員到場管制並協助指揮交通，通報吊車到場將貨車吊起，一小時後排除障礙，交通恢復正常。

物流貨車過陸橋疑未注意限高，自撞陸橋翻覆阻交通。圖／翻攝畫面
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物流貨車過陸橋疑未注意限高，自撞陸橋翻覆阻交通。圖／翻攝畫面
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塞車

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