台朔重工宋瑞雄登笠頂山未返 台塑公司籲山友協尋
2019-11-11 16:09
聯合報 記者王昭月
／澎湖即時報導
台朔重工公司機械廠機工鉆床班員宋瑞雄，10日獨自開車到屏東縣笠頂山爬山，卻未返家，家屬憂心他的安危，報警協尋，目前已啟動緊急救難協尋，台塑公司呼籲山友協助，如有發現宋的身影，請儘快與台塑公司聯繫。
台塑公司表示，宋瑞雄在高雄市林園區上班，10日上午7點開豐田鐵灰色Altis，車牌1719-G7的轎車前往屏東戰備跑道旁笠頂山爬山，但昨晚未返家，家屬心急萬分。
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目前警方根據車號追蹤系統，發現宋的車子停在春日鄉玉光路，力里山與大漢林山附近，今天發布宋瑞雄照片，啟動緊急救難協尋，請山友協助留意，如有發現，可通報南區搜救大隊隊長顏福源0933339682。
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