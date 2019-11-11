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1歲女嬰疑遭虐命危 高雄檢警社工追查施虐者

2019-11-11 16:18中央社 高雄11日電

高雄一名年約1歲的女嬰，昨天因為頭部受傷送醫後被通報疑遭受虐。高雄警方報請檢察官偵辦，高市府社會局也介入處置，發現有新舊外傷，但女嬰曾由多人照顧，目前追查施虐者。

這名女嬰昨天被母親的同居人載送至高雄醫學大學附設中和紀念醫院就醫，高雄市政府警察局三民第二分局接獲院方通報疑遭虐，警方也隨即通報社會局社工協助，並報請檢察官指揮偵辦。

高雄市社會局家庭暴力及性侵害防治中心表示，醫師診治女嬰為顱內出血及四肢、腹部等多處有新舊傷，疑有受虐情形。女嬰送醫時意識不清，經急救仍無法恢復意識，雖進行第一次手術，但腦壓仍高，目前還在加護病房觀察中。

家防中心表示，社工於警方偵訊時到場協助和了解，女嬰半年前由母親自外縣市帶至高雄，平時由其他親屬照顧，8日由母親帶回居住處，10日晚間母親上班，由母親的同居人發現女嬰身體不適後送醫。

家防中心表示，女嬰身上有新舊外傷，因為曾由多人照顧，已與檢警和醫院進行驗傷及偵辦，調查釐清案情，務必追查出施虐者。

社工檢察官

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