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高雄1歲女嬰疑受虐 社會局：顱內出血但頭部無外傷

2019-11-11 14:25聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄一名1歲女童疑似遭虐、顱內出血昏迷，10日下午6點多被母親同居人送往高雄醫學大學附設醫院急救，醫師懷疑女童疑似遭虐，通報警方與社會局；醫院診斷女嬰頭部無外力重擊，但腦壓很高、生命垂危，但母親同居人否認施虐，目前仍在醫院進行手術搶救中。

高雄市社會局下午舉行記者會說明，家防中心主任李慧玲表示，女童平日是由母親的其他親友照顧，周末才帶回自己照顧，且頭部無外傷，四肢及腹部有新舊瘀傷及捏傷，必須先釐清有哪些照顧者，以及照顧時是否有不當對待。

社會局調查，女童母親約20多歲，半年前才從苗栗搬來高雄，與同居人共同生活，之前並未有過家暴通報紀錄。但由於母親同居人無法交代清楚女童昏迷送醫原因，女童身上傷勢如何造成，以及照顧者中何人可能施暴，目前正由醫院及檢警調查釐清中。

高雄市社會局表示，女童平日是由母親的其他親友照顧，周末才帶回自己照顧，且頭部無外...
高雄市社會局表示，女童平日是由母親的其他親友照顧，周末才帶回自己照顧，且頭部無外傷，四肢及腹部有新舊瘀傷及捏傷，必須先釐清有哪些照顧者，以及照顧時是否有不當對待。記者蔡容喬／攝影
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家暴虐童

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