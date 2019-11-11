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台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

穿牛仔褲走入微風運河溺水 目擊者聲稱以為他要潛水

2019-11-11 13:59聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市二重疏洪道微風運河旁寵物公園，今天上午10時59分有民眾看見1名男子起初坐在岸邊，後來起身往水裡越走越深，由於微風運河是許多水域運動訓練基地，目擊者沒看見該男子攜帶裝備或著運動服裝，卻聲稱以為他要去「潛水」，直到發現他在水面上載浮載沉才趕緊報案。

消防隊獲報趕抵，立刻出動橡皮艇將男子打撈上岸，已無呼吸心跳，由救護車送往淡水馬偕醫院急救中。案邊現場僅遺留1包香菸及1串鑰匙，男子身上只找到1支手機與1張提款卡，但警方仍查出溺水的42歲林姓男子住在蘆洲，已通知家屬前往醫院指認。

二重疏洪道微風運河發生民眾溺水事故，消防隊出動橡皮艇打撈。記者林昭彰／翻攝
二重疏洪道微風運河發生民眾溺水事故，消防隊出動橡皮艇打撈。記者林昭彰／翻攝
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42歲林姓男子被救上岸之後已無生命徵象，消防隊急救後趕緊送醫。記者林昭彰／翻攝
42歲林姓男子被救上岸之後已無生命徵象，消防隊急救後趕緊送醫。記者林昭彰／翻攝
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微風淡水

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