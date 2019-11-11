國道三龍井段山林大火撲滅 清晨發現鹿屍體

2019-11-11 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中即時報導



國道三號北上185公里右側的台中龍井南崗產業道路昨天下午突然引發坡地山林火警，大火一直到今凌晨近3時才完全撲滅。但有地方民眾卻在南寮步道一處壕溝內發現鹿的屍體，懷疑是這場火災下的犧牲者。

從民眾貼上網的照片看來，這隻梅花鹿的身上已有些被薰黑，腳上還有可能因跌撞或被燙傷引起的紅色傷口。

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許多網友看了表示「心疼」、「南崗路的小心鹿告牌是真的……心疼了！」、「這塊山區本來野生動物就很多，有穿山甲、野兔，也有石虎」、「今年年初跑出來三隻1公二母」、「好難過牠們這樣求助無門救活活被燒死了 .....」、「只怕還有不少看不到的野生動物受害」。

網友們認為一把火毀了生態，如果是人為的話，那就太不應該了，也希望有關單位應該想辦法保護這些野生動物。