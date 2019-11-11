限玩手機時間男童負氣離家 警夜尋公園找到人
2019-11-11 11:32
聯合報 記者張弘昌
／即時報導
桃園市11歲江姓男童，因父母限制他玩手機的時間，昨上午與父母發生爭吵後便負氣離家，家人晚間發現林童失蹤，心急如焚到派出所報案，經過警方密集搜尋男童下落，今天凌晨總算在公園的溜滑梯內發現林童，安然無恙。
宋屋派出所副所長黃冠貿表示，林童因與家人發生爭吵，才會負氣離家，家屬晚間發現他失蹤，急得像熱鍋上的螞蟻，同仁知道原委後先是安撫家屬情緒，並立即通報線上巡邏警網加強協尋。
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警方對家屬的心急感同身受，馬不停蹄的跑遍轄區內醫院、公園或學校等，林童可能停留的處所，終於在平鎮區廣成公園內，發現林童穿著外套，而林童正縮著身體，躲在罐頭式溜滑梯的孔洞內睡覺。林童看到員警，完全沒了離家出走的倔強脾氣，立即紅了眼眶放聲大哭。
因早晚溫差過大，凌晨氣溫驟降，警員怕林童長時間在外會有失溫的情形，立即準備暖和的衣服及飲品給林童保暖。林童母親接到員警通知趕到派出所，看到林童安然無恙，總算是放下心中的大石，除向警方道謝外，林童也抱著母親大喊，再也不敢離家出走了。
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