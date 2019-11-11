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台中市老人車禍數據驚人 今年平均每月至少5人不幸死亡

2019-11-11 11:24聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市上月間發生兩起超過65歲長者發生交通事故而死亡的個案，市警局交通大隊統計高齡長者的交通事故，發現今年1至10月，全市超過65歲的長者發生交通事故而死亡的人數有54人，分析肇事原因，發現以未注意車前狀況15件最多、未依規定讓車8件居次；台中市警局交通大隊呼籲，長者外出時穿著明亮、顯色的服裝，用路人通行時，遵守交通規則，注意車前狀況，禮讓行人，避免憾事發生。

根據台中市警局交通大隊調查，台中市在上月間發生2起超過65歲長者的死亡車禍，分別是6日清晨，潭子區七旬林姓婦人疑未走在行人穿越道，遭王姓老翁駕駛的貨車撞上，林婦送醫不治，另起發生在22日清晨，大雅區八旬張王姓婦人騎機車欲往國小晨運時，疑遭左轉搶快的楊姓女子轎車撞上，張王姓婦人送醫不治。

台中市警局交通大隊統計，除了10月間發生兩起長者（超過65歲）的死亡車禍，經統計，在今年1月至10月，長者發生交通事故死亡人數有54人，進一步分析其中發生交通事故型態，以駕駛機車25件最多、行人21件居次、騎腳踏自行車5件第三。

台中市交通大隊表示，發生的時段以上午6至8時、8至10時各8件最多，下午2時至4時、4時至6時、夜間6時至8時各7件次多。事故肇事主要原因以未注意車前狀況15件最多、未依規定讓車8件居次、未依規定行走行人穿越道4件第三。

台中市交大隊長林沐弘說，台灣進入高齡化社會，高齡長輩隨身體機能反應或視、聽覺的退化，已成為道路上弱勢族群，再者有部分長者對交通規則及號誌或標線認知的不足，常有違規駕駛行為。此時時序節氣已進入秋冬，清晨及傍晚的光線較為昏暗，許多長者有早起或利用傍晚時刻運動的習慣，在路上就很容易發生交通事故。

台中市警察局長楊源明呼籲，駕駛人必須特別留意道路狀況，高齡長者也應改變觀念，在晨、昏出外活動最好穿明亮的衣服或戴反光功能的帽子，讓駕駛人容易看到，如果在巷道、窄路路口、沒有穿越設施的路段，也要多注意觀察左右來車、快速通過，不可違規或任意穿越馬路，才是確保行的安全的最佳法則。

台中市警局交通大隊統計今年1月10月超過65歲長者發生的交通事故，發現有54人因...
台中市警局交通大隊統計今年1月10月超過65歲長者發生的交通事故，發現有54人因車禍喪生。圖／台中市警局交通大隊提供
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台中市潭子區七旬的林姓婦人6日清晨疑未走行人穿越道，遭王姓老翁駕駛得貨車撞上，送...
台中市潭子區七旬的林姓婦人6日清晨疑未走行人穿越道，遭王姓老翁駕駛得貨車撞上，送醫不治。圖／讀者提供
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台中市警局交通大隊統計今年1月10月超過65歲長者發生的交通事故，發現有54人因...
台中市警局交通大隊統計今年1月10月超過65歲長者發生的交通事故，發現有54人因車禍喪生。圖／台中市警局交通大隊提供
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台中市車禍

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