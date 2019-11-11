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五堵交流道過彎失控 貨櫃車在匝道側翻 駕駛無大礙

2019-11-11 11:00聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

一輛貨櫃車今天上午從國道1號五堵交流道南下時，在匝道轉彎時失控側翻。基隆市消防局救護人員到場時，駕駛表示未受傷，不用就醫。警方對駕駛實施酒測，酒測值為0，事故原因由警方調查。

消防局今早近10點時接獲報案，指在中山高南下五堵交流道有貨櫃車翻覆，調派百福分隊人車前往救護。救護人員到達時，貨櫃車加駛表示不用送醫，警方當時也已到現場，消防人員返隊。

駕駛說，駕車轉彎時發現車輛重心不穩，之後側翻，倒在路旁及草地。警方獲報趕往處置，指揮交通，排除事故車輛恢復交通。

一輛貨櫃車今天上午在國道1號五堵交流道南下匝道側翻，駕駛酒測值為0，無大礙。記者...
一輛貨櫃車今天上午在國道1號五堵交流道南下匝道側翻，駕駛酒測值為0，無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
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