北市遊覽車右轉 視線死角輾斃自行車騎士

2019-11-11 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／台北即時報導



台北市文山區今天近6點發生一起死亡車禍，清晨5點50分，一輛大型遊覽車從羅斯福路6段由南往北行駛，右轉景隆街時，在路口時沒有注意到視線死角，右轉時當場輾過一輛過馬路的自行車，騎乘自行車的陳姓男子（61歲）原本是要到大安區上班，他先被右轉的遊覽車撞倒又遭輾過，送醫急救後在6時許宣告不治。

目前警方正在調查案發原因，警方指出，遊覽車駕駛並未飲酒，車上也沒有乘客；初步研判是在右轉時，因視線死角沒有注意到右側有人，警方呼籲大型車輛轉彎時，一定先要停看聽；另外行人或機車、自行車騎士，遇到大型車輛也一定要先停慢行不要搶快，因為大型車輛都會有視線死角或內輪差，寧願慢行讓道以避免憾事發生。

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