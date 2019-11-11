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網友相約見面 男載外籍女移工到山區洗劫判4年

2019-11-11 09:51聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

葉姓男子被控於2年多前，透過網路認識菲律賓女移工，葉開車到她台南市公司宿舍接她外出用餐後，假意要送她回宿舍，卻將轎車開到南化山區，涉嫌亮出水果刀恐嚇她交出提款卡及密碼，葉取得提款卡後，前往玉井一家超商自動櫃員機查詢帳戶餘額，女被害人趁機向店員求救，報警法辦起訴，台南地院依葉觸犯攜帶兇器強盜未遂罪，判處徒刑4年，全案可上訴。

判決說，葉2017年10月，經由網路交友結識菲律賓籍女子，同月27日晚上8點多，駕駛轎車前住新化區她居住公司宿舍外出用餐後，她告知葉宿舍有門禁，晚上10點前返回，葉假意應允，卻將她載回他住處，她屢次要求葉將她載回公司宿舍，葉都藉故拖延，迄至28日晚上6點多，葉才表示將駕車搭載返回宿舍。

不料，葉未將車輛駛往公司宿舍，反將車子開往南化山區，28日晚上7點多將車輛停靠在南化區南176線2公里處，葉取出擺放在車內水果刀恫嚇稱她交付提款卡，女被害人交付銀行帳戶提款卡告知密碼，並表示宿舍內還有8千元，要求葉不要傷害她。

葉先駕車搭載她前往玉井區一家超商，持提款卡查詢她帳戶餘額有100多元，女被害人於晚上9點多，趁機躲入超商櫃台向店員求救，葉雖對店員聲稱她為逃逸外勞而進入櫃台內欲將她拉走，然因店員察覺女被害人神色有異，暗示現場客人報警處理，經警到場後，查獲法辦起訴。

葉雖否認涉案，但法官依女被害人指證歷歷，並勘驗超商監視錄影畫面，認定葉有罪，依葉觸犯攜帶兇器強盜未遂罪，量處其刑。

葉姓男子被控於2年多前，駕車搭載外籍女移工到南化山區，涉嫌亮出水果刀恐嚇她交出提...
葉姓男子被控於2年多前，駕車搭載外籍女移工到南化山區，涉嫌亮出水果刀恐嚇她交出提款卡及密碼，女被害人事後趁機向超商店員求救。台南地院依葉觸犯攜帶兇器強盜未遂罪，判處徒刑4年，全案可上訴。 圖/本報資料照片
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強盜移工

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